В Венеции туристам запретят распивать алкоголь после 19:00

Москва, , 13:03 — REGNUM Власти Венеции в октябре 2018 года планируют принять закон, запрещающий туристам распивать любые алкогольные, в том числе и пиво, на улицах и площадях центра города, в транспорте в ночное время, начиная с 19:00. Также туристам будет запрещено проносить спиртные напитки в центр города, даже запечатанные. Нарушителям грозит штраф, предположительно он может составить от 50 до 500 евро, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом власти Венеции пытаются бороться с «хамством» туристов. Такие меры предпринимаются для того, чтобы пьяные туристы, гуляющие по городу всю ночь, не мешали отдыху местных жителей. Стоит отметить, что на жителей Венеции этот закон не распространяется.

Кроме того, вслед за «12 золотыми правилами поведения туристов в Венеции», веденными в августе 2017 года, власти города хотят запретить иностранным туристам сидеть или лежать на земле. В мэрии Венеции считают, что новые правила и штрафы ограничат прогулки пьяных и шумных туристов на улицам города ночью.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Венеции впервые предприняты меры, которые ограничат поток туристов. Городские власти распорядились установить турникеты в нескольких местах, чтобы в случае превышения установленного мэрией числа туристов попасть на территорию города могли только местные жители.

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