В Казахстане город Зыряновск переименовали в Алтай

Астана, , 12:50 — REGNUM Город Зыряновск и Зряновский район в Вочтоно-Казахстанской области переименовали в Алтай и Алтайский район, сообщает 28 сентября издание AltayNews.

Решение было принято на заседании районного маслихата (совета) в городском Доме культуры. Решение также было поддержано местным общественным советом.

Отметим, город Зыряновск был назван именем рабочего Локтевского завода Герасима Зырянова, который открыл на территории города богатое месторождение полиметаллической руды. Город был основан в 1971 году как рудник Алтайского горного округа.

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