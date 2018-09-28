За бракованные дипломы новосибирский вуз виновных наказал, что дальше?

Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС признали, что выдали десятки дипломов не соответствующего образца, но исправлять свою ошибку готовы лишь посредством замены их на дубликаты. Выпускники с таким решением вуза не согласны — многие из них уже столкнулись с проблемами при трудоустройстве на работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что десятки студентов СИУ РАНХиГС, которые получали образование по квалификации «юрист» по специальности «Национальная безопасность» и «экономист» по специальности «Экономическая безопасность», получили дипломы, согласно которым им была присвоена квалификация «специалист» вместо «экономист» или «юрист». Выпускники сообщали, что пострадавших — более 70 человек. У вуза свои цифры.

Читайте также: Новосибирский вуз выдал десятки дипломов несоответствующего образца

«В августе 2018 года после выдачи дипломов было обнаружено, что в 53 документах об образовании в результате технической ошибки в строке: «квалификация» было указано слово «специалист». По данному факту филиалом была проведена полная и объективная проверка. В настоящее время виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в официальном ответе Сибирского института управления на запрос ИА REGNUM.

Однако, даже признав свою ошибку, руководство вуза отказалось аннулировать документы несоответствующего образца, как того требуют выпускники.

«В соответствии с п. 29 приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему ошибок после получения указанного документа, выдаётся дубликат диплома и/или приложения на основании личного заявления обладателя диплома в месячный срок после подачи указанного заявления. С 10 сентября 2018 года филиалом осуществляется выдача выпускникам соответствующих дубликатов дипломов. Дубликаты дипломов и приложения к ним являются подлинными документами о получении высшего образования», — говорится в документе за подписью директора СИУ РАНХиГС Сергея Сверчкова.

Тем временем, как сообщили ИА REGNUM выпускники, которые не согласны на дубликат, завтра, 29 сентября, их пригласили на разговор в вуз. Не всех, только несколько человек. Однако они настроены решительно, в очередной раз отметив, что на дубликат не согласны и готовы отстаивать свои права в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выпускники СИУ РАНХиГС, которые уже пострадали от бракованных дипломов при трудоустройстве на работу, написали письмо ректору РАНХиГС Владимиру Мау с просьбой разобраться в ситуации. В противном случае, следующее их обращение будет в прокуратуру.