Курганская область отказывается отвечать за дорогу в объезд Казахстана

Курган, , 12:44 — REGNUM Автомобильную дорогу регионального значения «Макушино — Частоозерье — Бердюжье», соединяющую Курган с Тюменью и Омском в объезд Казахстана, переведут в федеральную собственность. Пока за неё отвечает Екатеринбург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе зауральского правительства.

Местные власти не готовы обеспечить качество дорожного плотна и безопасность перевозок, тогда как трасса имеет стратегическое значение. Она обеспечивает подъезд к крупным транспортным узлам и дорогам федерального значения, соединяет центры трех регионов и позволяет совершать перевозки, не заезжая на территорию Республики Казахстан. Протяженность дороги составляет 83 километра.

Напомним, что вопрос о передаче трассы «Макушино — Частоозерье — Бердюжье» в федеральную собственность поднимали в июне 2017 года, однако ситуация до сих пор не разрешилась. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в сентябре 2018 года достигнута принципиальная договоренность по этому поводу с замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрием Прончатовым. Пока за состояние дороги на праве оперативного управления будет отвечать свердловское ФКУ «Уралуправтодор».

Как писало ранее ИА REGNUM, отношения с дорогами в Кургане сложные: метровые ямы латают после вмешательства прокуратуры.

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