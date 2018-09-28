Пассажиропоток аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево увеличился на 10%

Москва, , 13:14 — REGNUM С момента запуска промежуточной остановки на платформе Окружная пассажиропоток «Аэроэкспресс» в сторону аэропорта Шереметьево увеличился на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса» 28 сентября. Так, за три недели с момента ввода остановки услугами компании по маршруту «Белорусский вокзал — аэропорт Шереметьево — Белорусский вокзал» воспользовались 322 тыс. человек, что на 10% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

«Нововведение позволило сделать аэроэкспрессы ещё более комфортным трансфером для пассажиров, так как теперь они могут выбирать наиболее удобное место посадки и высадки, а также имеют возможность осуществить быструю пересадку на любой городской наземный транспорт», — подчеркнули в пресс-службе.

Промежуточная остановка на Окружной была введена 6 сентября 2018 года. Время в пути от вокзала до аэропорта не изменилось и по-прежнему составляет 35 минут. Аэроэкспрессы прибывают на новую платформу через 13 минут после отправления с Белорусского вокзала и через 22 минуты после отправления из Шереметьево.

Напомним, с платформы Окружная можно выполнить пересадку на одноимённые станции метрополитена и МЦК, автобусы и троллейбусы, станции Тимирязевская и Улица Милашенкова Московского монорельса, а также продолжить поездку на пригородных электропоездах с платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, новый остановочный пункт, построенный в рамках программы интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог, был открыт в начале августа 2018 года. Он войдет в транспортно-пересадочный узел, который объединит в одном месте сразу несколько видов транспорта: пригородное направление железной дороги, МЦК, метро и городской наземный общественный транспорт. На платформе Окружная установлены кассы и билетопечатающие автоматы. Все зоны прохода к аэроэкспрессам отмечены соответствующими навигационными указателями.

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Добавим, ранее в «Аэроэкспресс» заявили, что руководство компании не принимало никаких решений относительно предложения РЖД решить проблему проезда до недавно построенного терминала B, расположенного в северной зоне аэропорта Шереметьево, куда проезд на аэроэкспрессе невозможен.

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