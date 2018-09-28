Медучреждения Калининградской области закупили оборудование на 4,3 млрд руб

Калининград, , 12:39 — REGNUM На заседании межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий 27 сентября министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал, что медицинские организации региона на торгах при закупки медицинского оборудования сэкономили порядка 9% средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. В 2017 году региональными медицинскими организациями осуществлено более 12 тысяч закупок на общую сумму начальных максимальных цен контрактов более 4,3 млрд рублей.

При этом, как отметил Кравченко, через региональное конкурсное агентство в прошлом году проведено только полторы тысячи процедур. Это было связано с тем, что до 2018 года существовала возможность проведения самостоятельно аукционов в электронной форме при начальной максимальной цене контракта до 200 тысяч рублей. В настоящее время все закупки медицинских изделий проводятся централизованно, исключения составляют проведение котировок и закупки у единственного поставщика.

«За девять месяцев 2018 года медицинскими организациями Калининградской области осуществлено конкурентными способами более восьми тысяч закупок на общую сумму начальных максимальных цен контрактов более 3,3 миллиарда рублей. Экономия по результатам торгов за этот период составила около 10 процентов. Также министерством здравоохранения вводится практика проведения совместных торгов на закупку медицинского оборудования десятью и более заказчиками», — подчеркнул он.