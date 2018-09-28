В Ярославле пройдет всероссийский конкурс чирлидинга

Ярославль, , 12:16 — REGNUM Ярославский государственный университет проведет Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая чир данс шоу лига». Об этом корреспондент ИА REGNUM узнал на сайте госзакупок.

Опорный вуз региона станет площадкой для проведения соревнований по спорту, сочетающему в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта — чирлидингу.

«Это мероприятие всероссийское, проходит оно несколько лет. В этом году Российский союз молодежи вышел на нас, так как у нас развивается это движение, и предложил принять финальную часть. Мы ориентируемся на 14−15 команд, которые приедут. Это будут разные округа, города. Мы решили с оргкомитетом, что от каждого города принимается по одной команде, а от Ярославля попробуем две», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления по воспитательной работе и молодежной политики ЯрГУ Евгения Метелькова.

Особые требования у ученых мужей к ведущему фестиваля. Как сказано в конкурсной документации, он должен иметь опыт проведения аналогичных всероссийских студенческих мероприятий, быть актером или актрисой молодежного сериала или ведущего шоу на телеканале ТНТ или СТС или Пятница и (или) финалиста Высшей лиги КВН и (или) видеоблоггер количество подписчиков которого не менее 1 млн человек. Средства на проведение фестиваля вуз получил благодаря выигранному гранту Росмолодежи.