Министр труда Казахстана прокомментировала нарушения при трудоустройстве

Астана, , 12:11 — REGNUM В центрах занятости населения были уволены сотрудники, допустившие нарушения при трудоустройстве и обучении безработных. Об этом 28 сентября заявила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова, сообщает агентство «Казинформ».

Министр напомнила, что в результате проверки генеральной прокуратурой программы трудоустройства, выполняемой центрами занятости, были выявлены массовые нарушения.

Абылкасымова добавила, что в настоящее время центры занятости, где были обнаружены нарушения, находятся под контролем у местных исполнительных органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году центры занятости Кызыл-Ординской области Казахстана устроили на работу всего 22% из числа безработных, прошедших краткосрочное обучение.

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