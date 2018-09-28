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Экс-глава Серпуховского района пожаловался в ЕСПЧ на условия в СИЗО

Общество

Соответствующий документ в суд направила его адвокат

Экс-глава Серпуховского района пожаловался в ЕСПЧ на условия в СИЗО
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Тюремщик

Москва, 28 сентября 2018, 12:07 — REGNUM  Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун пожаловался на условия своего содержания в следственном изоляторе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.

По словам жены обвиняемого в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации денег или имущества, приобретенных в результате преступления Шестуна, соответствующую жалобу в ЕСПЧ направила его адвокат.

«Вчера в Страсбургский суд в экстренном порядке поступила жалоба по делу Александра Шестуна от адвоката Карины Москаленко», — цитирует слова Юлии Шестун ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в СКР что Шестун вместе со своей женой с 2012 по 2017 год задекларировал доход в размере не более 11,4 млн рублей, однако в 2014 году он приобрел дом и земельный участок в Подмосковье за более чем 36 млн рублей. Также обвиняемый вместе с близкими родственниками владел парком дорогих авто.

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