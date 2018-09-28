«Максимальная степень идиотизма»: в России стартовали продажи новых iPhone

Москва, , 12:22 — REGNUM В России сегодня, 28 сентября, стартовали продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max. За несколько дней до этого возле магазина re: Store на Тверской выстроилась очередь из нескольких десятков людей. Оказалось, что они желали вовсе не приобрести новинки от Apple, а заработать на продаже своих мест. Впрочем, этого им сделать так и не удалось. В соцсетях ситуацию со стартом продаж новых моделей iPhone встретили шутками.

Пользователи считают сложившийся ажиотаж абсурдным, так как в других магазинах новинки от Apple можно было купить без очереди и даже дешевле.

https://twitter.com/eldarmurtazin/status/1045567297530802176

«Это какая-то максимальная степень идиотизма. Айфон можно было купить дешевле и раньше старта продаж в Москве. И нет ни одной причины, по которой можно было бы продать айфон дороже, чем он стоит в «Ресторе», — пишет Христиан Хуандерсон.

https://twitter.com/jc_ru/status/1045562901229178880

Некоторые пользователи в шутку решили подзаработать подобным образом, однако не у re: Store, а в очереди в супермаркете. Нашлись и те юзеры, которые до сих пор ждут своей очереди на старые модели iPhone.

https://twitter.com/dobrokotov/status/1045497815064084480

https://twitter.com/ipazii/status/1045574444192796672

Впрочем, для огромной очереди у re: Store всё же нашли своеобразное оправдание. Оказалось, что таким образом жители столицы «развлекаются».

https://twitter.com/vad0406/status/1045578570159075328

Напомним, первым покупателем нового iPhone стал некий Анатолий, который простоял в очереди всего 2,5 часа и был 247-м по счёту. До него называли номера талонов как минимум девяти человек, сообщают СМИ. Первые восемь не явились, а девятый заявил, что купил место в очереди за 150 тыс. рублей, но потерял деньги на смартфон. Несколько дней первым стоял 18-летний Михаил, который хотел отдать своё место за 400 тыс. рублей, однако за несколько часов до старта продаж он порвал свой талон.

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