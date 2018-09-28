В Иркутской области на одного уролога приходится более 35 тысяч человек

Иркутск, , 12:15 — REGNUM Здравоохранение Иркутской области испытывает острую нехватку узких специалистов. Наиболее катастрофическая ситуация сложилась с врачами-урологами: всего регион недосчитывается более 100 врачей этой специальности. Такие данные сегодня, 28 сентября, приводит Baikal-info.ru со ссылкой на активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Всего, по официальным данным за 2017 год, в учреждениях здравоохранения Приангарья трудились 68 урологов, а в пересчете на количество населения Иркутской области вышло, что каждый из врачей должен обеспечить квалифицированной помощью более 35 тыс. человек.

Комментируя сложившуюся ситуацию, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области, доктор медицинских наук Наталья Протопопова отметила, что без хорошего здоровья у мужчин невозможно будет выполнить одну из главных задач, сформулированную в последних майских указах президента России Владимира Путина— устойчивый рост населения страны, увеличение рождаемости.

Поэтому активисты ОНФ предложили министерству здравоохранения Иркутской области рассмотреть возможность обращения в федеральное министерство с заявкой на выделение бюджетного финансирования на 2020 год на обучение в Иркутском государственном медицинском университете ординаторов по специальности «урология».

Из других мер по решению проблемы общественники считают необходимым доработать приказ регионального минздрава о маршрутизации пациентов урологического профиля, а также законодательно закрепить обязательное посещение врача-уролога при проведении профосмотров и организовать трехуровневую систему охраны репродуктивного здоровья мужчин.