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В Югре сменили природоохранного прокурора

Общество

Новым главой надзорного ведомства стал человек из ХМАО

Ханты-Мансийск, 28 сентября 2018, 11:54 — REGNUM  Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал 28 сентября указ о назначении на должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора Олега Мавлютова. Его предшественник вышел на пенсию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что новый природоохранный прокурор ХМАО в органах прокуратуры с 2010 года. До сегодняшнего дня занимал должность зампрокурора города Радужного.

Прежний прокурор Михаил Альшевский был освобожден от занимаемой должности в начале сентября 2018 года в связи с выходом на пенсию. Однако наблюдатели отмечают, что его отставка совпала с заявлением Генпрокуратуры РФ о нарушениях при проведении конкурсов по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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