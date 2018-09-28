В Югре сменили природоохранного прокурора

Ханты-Мансийск, , 11:54 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал 28 сентября указ о назначении на должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора Олега Мавлютова. Его предшественник вышел на пенсию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что новый природоохранный прокурор ХМАО в органах прокуратуры с 2010 года. До сегодняшнего дня занимал должность зампрокурора города Радужного.

Прежний прокурор Михаил Альшевский был освобожден от занимаемой должности в начале сентября 2018 года в связи с выходом на пенсию. Однако наблюдатели отмечают, что его отставка совпала с заявлением Генпрокуратуры РФ о нарушениях при проведении конкурсов по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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