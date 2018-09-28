В Ленобласти ожидают первый снег: дорожники наготове

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:44 — REGNUM Дорожные службы, в ведении которых находятся региональные трассы Ленинградской области, переведены в режим повышенной готовности в связи с резким ухудшением погоды: в регионе ожидают первый снег.

Как сообщили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 сентября в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью на востоке Ленобласти они могут сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0…+5 гр., местами будут заморозки до −1…−3 гр., днем температура составит +4…+9 гр.

В связи с вероятностью снега и гололедицы на дорогах комитет по дорожному хозяйству Ленобласти дал указание всем дорожным предприятиям быть готовыми к реагированию на ухудшение погоды.

«На линию во всех районах Ленинградской области готовы выйти до 300 единиц спецтехники. Приготовлены противогололедные реагенты для ликвидации скользкости», — отмечают в комитете. Усилен контроль за состоянием дорожного полотна.

Одновременно водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область получит 433 тысячи евро (более 34 млн рублей) по программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014−2020». Эти деньги пойдут на улучшение содержания дорог в зимний период в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах.

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