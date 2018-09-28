В Московской области регламентировали сбор валежника для личных нужд

Красногорск, , 11:48 — REGNUM В Московской области разрешат собирать валежник для личных нужд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы 28 сентября. Так, комитет по имущественным отношениям и землепользованию рассмотрел изменения в закон «Об использовании лесов на территории Московской области» для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным.

«Предлагается разрешить гражданам сбор валежника (валежник — это поваленные деревья, кустарники или их части, повреждённые из-за непогоды или по иным естественным причинам) для собственных нужд на всей территории земель лесного фонда в границах Московской области», — сообщили в пресс-службе.

Исключения составят такие случаи, как сбор валежника положениями (паспортами) об особо охраняемых природных территориях, из собранной в штабеля или поленницы древесины, при выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов или рубке лесных насаждений.

Проект регионального закона будет рассмотрен депутатами Мособлдумы на одном из ближайших заседаний областного парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году вступил в силу новый Лесной кодекс РФ, согласно которому сухие деревья, ветки, кустарники и их части, которые оказались на земле в результате неких природных явлений, были признаны лесными ресурсами и собирать их было запрещено. Для этого нужно было получить разрешение местного органа власти, что могло занимать до 120 дней. В апреле 2018 года депутаты Госдумы приняли поправки в Лесной кодекс, разрешающие бесплатно собирать валежник. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. До этого времени поправки должны быть внесены в законы на региональном уровне.

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