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Потенциальный жених Бузовой оценил её в 2 млн рублей

Общество

Поклонник певицы предпочёл отказаться от борьбы за её руку и сердце

Москва, 28 сентября 2018, 11:36 — REGNUM  Один из участников реалити-шоу «Замуж за Бузову» отказался от борьбы за невесту. Мужчина воспользовался правом выбора, однако отказался он не в пользу певицы. Потенциальный жених предпочёл покинуть программу, взяв 2 млн рублей. Об этом говорится в анонсе шестого выпуска передачи в официальном сообществе Ольги Бузовой в «ВКонтакте».

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Певицу такой поступок сильно обидел. Героиня шоу никак не ожидала, что её оценят в такую сумму.

«Я стою 2 млн рублей?» — спросила до слёз расстроившаяся Бузова.

Известно, что речь идёт о долларовом миллионере Евгении Назарове. Мужчина объяснил свой поступок отсутствием у певицы симпатии к нему, а деньги он решил направить на благотворительность.

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