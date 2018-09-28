В Оренбуржье за выброс газа наказан мастер нефтесервисной фирмы

Оренбург, , 11:29 — REGNUM В Оренбургской области суд признал мастера нефтесервисной компании виновным в загрязнении атмосферы, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Фигурант уголовного дела оштрафован на 150 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 20 сентября 2017 года в Оренбургском районе во время ремонта скважины на участке нефтегазоконденсатного месторождения произошла авария. Это привело к выбросу сероводорода.

Прокуратура сообщает о том, что ПДК ядовитого газа в воздухе было превышено в 12,5 раз. Между тем, ранее ГУ МЧС по региону информировало о максимальном превышении ПДК в 13,4 раза. В зоне сильной загазованности оказались около 2 тыс. человек. Врачи констатировали причинение 21 ребенку легкого вреда здоровью. Основной удар пришелся на Самородово Оренбургского района. В районе, а также в Оренбурге объявляли режим чрезвычайной ситуации.

По факту выброса сероводорода возбудили уголовное дело, а обвинение предъявили мастеру нефтесервисного предприятия. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

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