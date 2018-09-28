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Москвичам из-за ветра посоветовали не парковать машины у деревьев

Общество

Ранее в МЧС предупредили, что в столичном регионе ожидается дождь и сильный ветер с порывами 15–20 м/с

Москва, 28 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  В связи с сильным ветром 28 сентября московские автомобилисты должны быть более внимательными на дорогах города. Не стоит оставлять машины рядом с деревьями и рекламными щитами, предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций», — говорится в сообщении центра в Twitter.

Ранее в МЧС предупредили, что в столичном регионе в пятницу, 28 сентября, ожидается дождь и сильный ветер с порывами 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики уведомили, что на предстоящих выходных в столице России ожидается солнечная погода без осадков. В субботу, 29 сентября, днем в Москве воздух прогреется до +10 °C, в воскресенье, 30 сентября — до +12 °C.

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