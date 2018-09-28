Петербург потерял 122 дерева за два дня шторма

Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM За минувшие сутки от сильного ветра в Петербурге упало 52 дерева. За два дня шторма, в общей сложности, город потерял 122 дерева. В настоящее время ветер стих, штормовое предупреждение отменено.

Как сообщили 28 сентября в городском комитете по благоустройству, с сегодняшнего дня закрытые ранее сады и парки вновь открыты для посещения. Их закрывали в целях безопасности.

По данным Смольного, больше всего ущерба ветер нанес зеленым насаждениям Курортного и Приморского районов. Напомним, в прилегающих к Финскому заливу районах скорость ветра в порывах достигала 27 м/с.

«В работах по ликвидации последствий штормового ветра <…> принимали участие свыше 300 садовников в разных районах города. Было задействовано более 60 единиц техники», — отметили в комитете по благоустройству.

В текущем году из парков и скверов Петербурга удалили около двух тысяч опасных деревьев. Вместо них по итогам года будет высажено свыше 12 тысяч саженцев, большинство из них уже заняли свои места в зеленых зонах. В 2017 году в Петербурге было высажено девять тысяч деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 сентября из-за штормового циклона в Петербурге было зафиксировано 310-е в его истории наводнение. Дамба в Финском заливе справилась с угрозой и не допустила опасного подъема воды. С 22:00 27 сентября каналы судопропускных сооружений С-1 и С-2 на дамбе открыты для прохода судов.

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