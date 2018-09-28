Росприроднадзор проиграл спор Водоканалу: загрязнение реки Ольшанки

Саратов, , 11:17 — REGNUM Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Саратовской области проиграло суд о взыскании с муниципального унитарного предприятия «Водозабор» из города Ртищево свыше 51,06 млн рублей ущерба, по мнению истца, причиненного сбросом неочищенных вод в реку Ольшанка. Ведомство не смогло доказать факт наступления негативных изменений состояния водного объекта, деградацию естественных экосистем и истощение природных ресурсов вследствие сброса предприятием сточных вод в рассматриваемый период. Суд заявил, что «факт сброса сточных вод не является доказательством загрязнения водного объекта». Определение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

История, которую разобрал суд, берёт своё начало в 2014 году. Муниципальное предприятие «Водозабор» города Ртищева Саратовской области по имеющемуся у него разрешению произвело сброс сточных вод в реку Ольшанка, но Росприроднадзор посчитал их недостаточно очищенными.

«Факт сброса недостаточно очищенных сточных вод подтверждается, по мнению истца, протоколами испытаний ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» №3/2 от 08.02.2016 г. , №3/1 от 08.02.2016 г. , №59 от 23.06.2015 г. , №110 от 23.07.2014 г», — отмечается в материалах суда с уточнением, что, по мнению истца, «указанными протоколами установлено превышение максимального содержания загрязняющих веществ в сточных водах за период с 16.07.2014 по 01.02.2016 год по азоту аммония, азоту нитритов, по фосфатам».

Муниципальное предприятие было привлечено ведомством к ответственности в 2014, 2015 и 2016 годах и оштрафовано на 105 тыс. рублей. Управление посчитало, что за два года «Водозабор» причинил водному объекту реке Ольшанке в результате сброса неочищенных вод ущерб на 51 060 880 рублей, и обратилось в суд, истребуя данную сумму. При расчете суммы была использована методика, утверждённая приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 года.

Между тем ответчик не согласился с заявленными истцом требованиями и произведенным истцом расчетом суммы ущерба. По его мнению, не доказано «наличие причинно-следственной связи между сбросом ответчиком в период с 16.07.2014 по 01.02.2016 год сточных вод и причинением ущерба реке Ольшанка» и «в представленных истцом доказательствах не отмечено ни одного факта ухудшения».

Третьим лицом в дело была привлечена администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Суд отметил, что «для удовлетворения требований по возмещению вреда, причинённого водному объекту, недостаточно установления только факта нарушения экологического законодательства в форме сброса в водный объект сточных вод с содержанием загрязняющих веществ с превышением уровня установленных нормативов допустимого сброса», а «постановления о назначении административного наказания, вынесенные в отношении ответчика, не могут служить для суда безусловным доказательством факта причинения вреда водному объекту, поскольку им не установлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих о деликте». И добавил, что протоколы испытаний сточной воды ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО» «распространяются только на образец, подвергнутый испытанию».

Для разрешения спора была назначена экспертиза. Эксперт пояснил, что истец применил методику исчисления размера вреда неправильно.

«Кроме того, результаты испытаний только одной пробы воды, отобранной один раз в году, могут рассматриваться как случайные величины, являются недостоверными и не могут быть применены для исчисления размера вреда», — отмечалось экспертом.

Базируясь на этом заключении, в конечном итоге суд отклонил претензии Управления Росприроднадзора и оставил исковые требования без удовлетворения. Решение суда может быть обжаловано и пока не вступило в законную силу.