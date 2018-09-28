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Ученые России и Китая обсуждают взаимодействие в условиях цифровизации

Общество

Международная конференция в Красноярске позволит определить модель взаимодействия для ответа на вызовы, стоящие перед двумя странами

Красноярск, 28 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  Российские и китайские ученые приняли участие в международной научно-практической конференции «Модели глобального взаимодействия России и Китая в условиях цифровизации общественных и экономических процессов», которая проходит в эти дни в Сибирском федеральном университете, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

В рамках мероприятия обсуждаются международная торговля и политика, нейротехнологии и большие данные, иностранные инвестиции, управление инвестициями и инвестиционные риски, криптовалюта и новые риски для международных финансовых систем.

«Сегодня представители научного сообщества России и Китая встретились, чтобы представить своё видение и найти ту модель взаимодействия, которая бы отвечала вызовам, стоящим перед нашими странами. Уверен, конференция станет хорошей площадкой для обмена опытом и рождения новых проектов», — пояснил руководитель Департамента науки и инновационной деятельности СФУ Михаил Первухин.

В свою очередь, руководитель Департамента международного сотрудничества СФУ Ярослав Соколовский сообщил, что участники мероприятия видят «прикладной смысл в развитии взаимодействия, в частности, чтобы обеспечить растущую потребность в кадрах для обслуживания торгово-экономических отношений России и Китая».

Работа конференции завершится 29 сентября.

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Российско-китайские отношения
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