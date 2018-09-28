Илон Маск прокомментировал обвинения властей США

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Основатель и генеральный директор автопроизводителя Tesla Илон Маск заявил, что опечален фактом обвинения его в мошенничестве со стороны властей США. Об этом предприниматель рассказал в эфире телеканала CNBC.

По словам бизнесмена, он считает иск комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) необоснованным. Маск также отметил, что «порядочность всегда была его основной отличительной чертой», и что он «всегда действовал в интересах истины, открытости и ради инвесторов».

Кроме того, основатель Tesla подчеркнул, что в результате расследования выяснится незапятнанность его репутации.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, власти США вменяют Маску в вину публикацию нескольких сообщений в Twitter, в которых бизнесмен заявлял, что намеревается сделать компанию Tesla непубличной и выкупить все ее акции. По данным источников агентства, из-за слов предпринимателя на бирже началась путаница, и это нанесло вред инвесторам.

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