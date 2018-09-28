Депутат Госдумы предлагает законом запретить продажу газировки в школах

Астрахань, , 10:35 — REGNUM Законодательно запретить продажу на территории школ вредных продуктов и напитков с высоким содержанием сахара предложил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах — законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка», — заявил Огуль журналистам в рамках выездного заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

В ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир, уверен парламентарий.

Он обратил внимание на то, что одна из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы — это неправильное питание и избыток лишнего веса. В 2017 году диагноз «ожирение» установлен 2 млн граждан РФ. Депутат также привел данные, в соответствии с которыми в 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%. Специалистов больше всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением — число детей с лишним весом с каждым годом растет.

«Ожирение детей во многом зависит от пищевого поведения взрослых. Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тексте, а в буфетах и автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики — как маленький ребенок может этому противостоять! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар», — рассуждает Огуль.

Депутат сообщил, что готов разработать такой законопроект и внести на рассмотрение нижней палаты парламента.

Сегодня, 27 сентября, в Астрахани проходит выездное заседание комитета Госдумы по охране здоровья. Члены комитета Госдумы изучат опыт организации оказания медицинской помощи в Астраханской области, обсудят приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, законодательные аспекты здорового образа жизни.