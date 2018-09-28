Клиники Москвы в октябре проведут Дни открытых дверей

Москва, , 10:08 — REGNUM В октябре медицинские заведения Москвы проведут Дни открытых дверей. Все желающие смогут бесплатное пройти диагностику и получить консультации врачей. Столичные медучреждения подготовили более 100 различных мероприятий. В Дни открытых дверей пройдут школы здоровья, лекции, консультации, акции для пожилых людей и с различные диагностические программы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, в онкологическом клиническом диспансере №1 2 и 16 октября врачи-гинекологи осмотрят и проконсультируют женщин. В городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого с 8 по 15 октября для женщин старше 40 лет проведут диагностику рака молочной железы. Также свои двери в октябре откроют и роддома. Будущим мамам и папам покажут родильные залы и послеродовое отделение, и ответят на вопросы по беременности, родам и послеродовому периоду.

В детских больницах и поликлиниках для родителей проведут лекции и консультации о детских заболеваниях. Для пожилых людей 5 октября в госпитале для ветеранов войн №3 в рамках программы «Московское долголетие» пройдет цикл лекций «Здорово жить». Кроме того, в течение октября Дни открытых дверей проведут и другие лечебные заведения Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, клиники Москвы не первый раз проводят Дни открытых дверей. В 2018 году москвичи смогли посетить медучреждения в марте и июне. В эти дни любой желающий может посетить лекции, пройти экспресс-диагностику с целью раннего выявления онкологических заболеваний, а также получить консультации врачей.

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