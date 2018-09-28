В Курганской области нашли деньги на поддержку учителей

Курган, , 10:02 — REGNUM В 2019 году в Зауралье снова будут выплачивать подъёмные молодым педагогам в сельской местности. Собираются также ввести подъёмные для городских учителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, нашли средства на повышение ежемесячных компенсаций сельским учителям расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Рассматривают вопрос оплаты первоначального взноса за ипотеку молодым учителям в городе и покупку жилья в селах за счет средств бюджета.

Напомним, что упомянутые компенсации расходов на коммунальные услуги и электроэнергию педагоги в селах получали и раньше, однако с сентября 2017 года льготы были отменены после поручения Минина оптимизировать траты бюджета в этой области. Тогда для сельских учителей была введена фиксированная выплата 1200 рублей в месяц, однако такой суммы оказалось недостаточно даже для покупки дров. Эта ситуация, а также низкая заработная плата и путаница с распределением стимулирующего фонда привели к бунту учителей в Звериноголовском районе в начале 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к сентябрю 2018 года зауральским учителям подняли зарплату. Теперь минимальная фиксированная ставка педагога составляет 8896 рублей .

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