Граждане назвали заболевания, о которых смущаются рассказать врачам

Москва, , 09:49 — REGNUM Жители России часто не обращаются за помощью к врачам, потому что смущаются и боятся рассказать о своих заболеваниях. Так, на первом месте наиболее трудным заболеванием, о котором боятся говорить граждане, оказалась ВИЧ-инфекция (74%). На втором месте — сифилис (71%). Треть строчку занимают такие заболевания, как наркомания (70%) и алкоголизм (62%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также вызывает смущение граждан РФ психические расстройства (шизофрения, старческая деменция) и наличие в организме паразитов (гельминты, педикулез — 64 и 50% соответственно). Кроме того, 78% в возрасте от 18 до 45 лет признались, что с врачом трудно обсуждать проблемы с импотенцией. 72% опрошенных сложно говорить о недержании мочи, о выделениях и зуде — 70% и 67% соответственно.

Чаще испытывают чувство стыда и неудобство женщины, чем мужчины. Так, сифилис сложно обсуждать с врачом 81% женщин и 72% мужчин, гонорею — 76% женщин и 60% мужчин.

Опрос проведен со 2 по 7 июля 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1000 респондентов.

Читайте также: Табу на болезни: почему о ряде заболеваний люди молчат