Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM Военно-исторический мемориальный комплекс «Самбекские высоты», расположенный на окраине села Самбек в Неклиновском районе Ростовской области, взят под охрану государства. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, передает ИА REGNUM.

По его словам, это самый крупный памятник Дона. Он был воздвигнут в память о кровопролитных сражениях, проходивших на миусской земле в годы Великой Отечественной войны. Неподалёку от мемориала к 75-летию Великой Победы будет создан народный музей и военно-патриотический парк.

«Народный музей «Самбекские высоты» — это еще один шаг к сохранению памяти о тех героях, кто защищал донскую землю, кто не дал фашистским захватчикам прорваться на другие фронты и поддержать немецкие войска. Для нас важна связь поколений и светлая память в сознании молодежи о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне», — сказал Гуськов.

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ИА REGNUM напоминает, что объект культурного наследия «Мемориальный памятник 1943 года героям прорыва «Миус-фронта» и освобождения Таганрога» был отреставрирован в 2012 году. За счёт региональной казны была разработана проектно-сметная документация, из бюджета Азербайджанской Республики на производство работ по капитальному ремонту выделено более 57 млн рублей.