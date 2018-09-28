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Каждый второй подросток с лишним весом рискует к 35 годам иметь ожирение

Общество

«Основа закладывается в детстве»

Каждый второй подросток с лишним весом рискует к 35 годам иметь ожирение
Цитата из х/ф «Повелитель мух». Реж. Питер Брук. 1963. Великобритания
Упитанный подросток

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 09:35 — REGNUM  Каждый второй имеющий лишний вес подросток рискует к 35 годам иметь диагностированное ожирение, заявила глава Национального медцентра профилактической медицины министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.

«Основа закладывается в детстве. Если 12-летний подросток, мальчик, имеет повышенный индекс массы тела, то у него 50% шансов, что в 35 лет он будет тучным мужчиной», — цитирует ТАСС Драпкину.

Напомним, по мнению американских исследователей, дети с избыточным весом в будущем испытывают проблемы с интеллектуальным развитием. Речь идет о снижении памяти и пространственного мышления.

Читайте подробнее: Американские ученые: ожирение с детства вредно для интеллекта

А также: Учёные установили связь между ожирением и гриппом

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