Каждый второй подросток с лишним весом рискует к 35 годам иметь ожирение

Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM Каждый второй имеющий лишний вес подросток рискует к 35 годам иметь диагностированное ожирение, заявила глава Национального медцентра профилактической медицины министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина.

«Основа закладывается в детстве. Если 12-летний подросток, мальчик, имеет повышенный индекс массы тела, то у него 50% шансов, что в 35 лет он будет тучным мужчиной», — цитирует ТАСС Драпкину.

Напомним, по мнению американских исследователей, дети с избыточным весом в будущем испытывают проблемы с интеллектуальным развитием. Речь идет о снижении памяти и пространственного мышления.

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