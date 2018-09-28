Министр информации Казахстана поддержал запрет религиозных платков в школах

Астана, , 09:33 — REGNUM Действия администрации школы в Туркестанской области, которая не пустила на занятия учениц в платках, находятся в правовом поле Казахстана, заявил министр информации и коммуникации республики Даурен Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар 24».

Министр напомнил, что в школах Казахстана введена обязательная школьная форма, что запрещает посещать занятия в религиозных платках или одежде различных субкультур.

«Есть закон, согласно которому дети должны носить школьную форму, а законы должны соблюдаться», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября запрет на религиозные платки в школах Казахстана прокомментировал министр общественного развития республики Арын Берик. По его словам, министерство выдвинуло предложение о введении строгих норм к внешнему виду школьников — под запретом окажутся не только платки, но и мини-юбки.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобрнауки Казахстана планирует запретить школьницам мини-юбки