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Министр информации Казахстана поддержал запрет религиозных платков в школах

Общество

«Есть закон, а законы должны соблюдаться»

Астана, 28 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Действия администрации школы в Туркестанской области, которая не пустила на занятия учениц в платках, находятся в правовом поле Казахстана, заявил министр информации и коммуникации республики Даурен Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар 24».

Министр напомнил, что в школах Казахстана введена обязательная школьная форма, что запрещает посещать занятия в религиозных платках или одежде различных субкультур.

«Есть закон, согласно которому дети должны носить школьную форму, а законы должны соблюдаться», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября запрет на религиозные платки в школах Казахстана прокомментировал министр общественного развития республики Арын Берик. По его словам, министерство выдвинуло предложение о введении строгих норм к внешнему виду школьников — под запретом окажутся не только платки, но и мини-юбки.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобрнауки Казахстана планирует запретить школьницам мини-юбки

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