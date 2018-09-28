Дождливо и очень ветрено: синоптики о погоде в Москве 28 сентября

Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве сегодня, 28 сентября, ожидается облачная и ветреная погода, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, днем в столице ожидается до +14 градусов, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт. ст., к вечеру начнет расти.

Напомним, ранее сообщалось, что предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков. В субботу, 29 сентября, днем в столице ожидается до +10 градусов, в воскресенье — до +12.

Читайте также: В выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков