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В Перми специалистом МФЦ станет робот нового поколения

Общество

Робот будет встречать и провожать гостей, при необходимости поможет найти необходимое направление в филиале, ответит на интересующиеся вопросы

Пермь, 28 сентября 2018, 11:05 — REGNUM  В Перми в краевом многофункциональном центре (МФЦ) на работу в ближайшее время примут робота. Он будет консультировать посетителей. Сейчас эту роль выполняют администраторы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Чиновники рассчитывают на то, что робот поможет улучшить качество обслуживания, хотя признают, что заменить людей в качестве специалистов МФЦ робот не сможет. Но повысить уровень удовлетворенности населения центром и обеспечить комфорт, оперативную консультацию, а также поднять настроение посетителям роботу по силам.

Стоит отметить, что в МФЦ других регионов, например, в Якутии, уже есть роботы, но отличие пермского специалиста в его суперсовременном искусственном интеллекте. Его конечности двигаются, как у человека. Робот обладает отличным слухом и способен подстраиваться под рост собеседника, запоминать лица людей, а также работать без перерыва в течение восьми часов. Когда заряд становится на исходе, робот самостоятельно направляется к источнику энергии. Сейчас идет процесс настроек робота и процесс обучения госуслугам.

Помимо этого, одним своим присутствием он способен поднять настроение посетителям, сделав их пребывание в многофункциональном центре более комфортным».

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Робототехника
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