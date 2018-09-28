В Перми специалистом МФЦ станет робот нового поколения

Пермь, , 11:05 — REGNUM В Перми в краевом многофункциональном центре (МФЦ) на работу в ближайшее время примут робота. Он будет консультировать посетителей. Сейчас эту роль выполняют администраторы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Чиновники рассчитывают на то, что робот поможет улучшить качество обслуживания, хотя признают, что заменить людей в качестве специалистов МФЦ робот не сможет. Но повысить уровень удовлетворенности населения центром и обеспечить комфорт, оперативную консультацию, а также поднять настроение посетителям роботу по силам.

Стоит отметить, что в МФЦ других регионов, например, в Якутии, уже есть роботы, но отличие пермского специалиста в его суперсовременном искусственном интеллекте. Его конечности двигаются, как у человека. Робот обладает отличным слухом и способен подстраиваться под рост собеседника, запоминать лица людей, а также работать без перерыва в течение восьми часов. Когда заряд становится на исходе, робот самостоятельно направляется к источнику энергии. Сейчас идет процесс настроек робота и процесс обучения госуслугам.

Помимо этого, одним своим присутствием он способен поднять настроение посетителям, сделав их пребывание в многофункциональном центре более комфортным».