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Ученые России и Киргизии обсудят реализацию совместных технических проектов

Общество

Научная конференция в Барнауле посвящена технологиям производства продуктов питания, химии, текстиля

Барнаул, 28 сентября 2018, 08:38 — REGNUM  Реализацию совместных технических проектов и развитие дистанционного образования обсуждают в эти дни ученые России и Киргизии на международной конференции «Интеграционные процессы в научно-техническом образовательном пространстве», проходящей в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) им. И.И. Ползунова, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

Работа конференции организована в секциях по нескольким направлениям: «Технология продуктов питания» «Химия, химические технологии» «Технология текстильной и легкой промышленности» «Мехатроника и робототехника» и другим.

Мероприятие проходит в рамках шестого общего собрания Российско-Киргизского консорциума технических университетов. В вузе отмечают, что в рамках работы этого консорциума осуществляет совместную подготовку бакалавров и магистров. Так, по направлению «Химическая технология» в АлтГТУ обучается пятеро граждан Киргизии.

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