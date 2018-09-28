Обворованным немецким туристам помог мэр итальянской Кампании

Кампания, Италия, , 08:21 — REGNUM Власти итальянской области Кампания приняли решение о бесплатном размещении в отеле семьи туристов из Германии, обворованных во время экскурсии. Об этом пишет онлайн-издание «Италия по-русски».

Отмечается, что сумки с личными вещами туристов были украдены из их автомобиля, пропажа была обнаружена после того, как семья вернулась на стоянку после посещения Археологического парка Геркуланум.

Мэр Кампании Чиро Буонайуто, возмущенный действиями злоумышленников, портящих имидж города, связался с пострадавшими и лично пригласил их провести выходные в Геркулануме за счет города. Также Буонайуто договорился с одним из местных отелей, куда пострадавших пустили на проживание.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября владелец ресторана в аэропорту итальянского города Неаполь помог туристке, забывшей в его заведении сумку, в которой лежало портмоне с крупной суммой денег.

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