Инженеры ТУСУРа получили награду Innovation Awards – 2018

Томск, , 08:13 — REGNUM Проект по созданию в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) системы автоматизированного проектирования (САПР) многофункциональных интегральных схем стал одним их победителей конкурса Innovation Awards — 2018, первой китайско-российской премии индустриальных инноваций, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что проект «Интеллектуальная САПР СВЧ-многофункциональных интегральных схем «СМЕКАЛЕЦ» разработан резидентом студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа — командой «50ом Тех.». Он получил диплом третьей степени, войдя в число лучших из 14 отобранных для финала конкурса российских и китайских проектов в области больших данных, искусственного интеллекта, VR-технологий и Интернета вещей.

Руководитель проекта, к. т. н., доцент кафедры компьютерных систем в управлении и проектировании ТУСУРа Алексей Калентьев пояснил, что практическая разработка создавалась как вспомогательный инструмент для инженера-проектировщика, чтобы освободить его от сложной рутинной работы, для решения более творческих задач.

«Мы используем методы искусственного интеллекта: эволюционные алгоритмы и экспертные системы, — чтобы позволить программе решать задачи, схожие с теми, что делает инженер в своей повседневной практике: подбирать структурную и топологическую схему СВЧ-многофункциональных интегральных схем, выбирать параметры», — сказал разработчик.

Высокая награда, по его мнению, подтвердила востребованность прикладного проекта современной промышленностью.

Награждение победителей прошло в Китае, в городе Куньмин. Дипломы победителям вручили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр промышленности и информационных технологий КНР Мяо Вэй.