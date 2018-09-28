На субсидирование перелётов в ДФО выделят 400 млн рублей

Якутск, , 08:16 — REGNUM Жители дальневосточных регионов снова временно получат возможность приобретать авиабилеты в Центральную Россию и соседние регионы. На субсидирование перевозок на Дальний Восток из Резервного фонда правительства РФ выделено 400 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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Как предполагается, деньги на эти цели авиакомпании получат в 2018 году. 300 млн рублей из направляемой суммы будет использовано для субсидирования авиаперевозок между городами Дальнего Востока, оставшиеся 100 млн — на предоставление льгот для полётов в европейскую часть России. Цель такого распределение средств — решить проблему в регионах ДФО, в которых затруднено авиасообщение с другими дальневосточными субъектами. Ожидается, что на выделенные средства субсидированными авиаперелетами смогут воспользоваться до 60 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, весной все субсидированные авиабилеты были раскуплены дальневосточниками менее чем за неделю. Люди жаловались, что их катастрофически не хватает, далеко не все желающие смогли воспользоваться своим правом улететь в Москву дешевле.

Напомним, по льготным билеты по программе субсидирования авиаперевозок могут летать жители России в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и их сопровождающие. Минтранс РФ также просит включить в перечень лиц, имеющих такое право, многодетных родителей.

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