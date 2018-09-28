Жители столицы Ямала проголосовали за два баяна

Салехард, , 07:57 — REGNUM Жители Салехарда считают, что городу необходимы в первую очередь специализированная техника для содержания футбольного поля в надлежащем виде и два баяна в детскую школу искусств. В столице ЯНАО подвели итоги «Бюджетной инициативы граждан», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Проект «Бюджетная инициатива граждан» реализуется на территории Ямала с целью привлечения жителей региона к решению вопросов местного значения путём отбора и реализации инициатив за счёт средств местного бюджета.

Инициативы публикуются и выбираются жителями того или иного города Ямала путём голосования на региональном портале «Живем на Севере».

В департамент финансов администрации Салехарда поступило две заявки. Одна касалась создания условий для развития мини-футбола, а именно приобретения тезники для надлежащего содержания футбольного поля. За данную инициативу проголосовало 573 жителя столицы ЯНАО. Другая заявка поступила от родителей, чьи дети обучаются игре на народных инструментах в школе искусств. Они считают, что муниципалитет должен приобрести два баяна в образовательное учреждение. За эту инициативу было отдано 447 голосов.

В итоги комиссия в горадминистрации решила выделить деньги на обе просьбы жителей Садехарда. В других городах ЯНАО итоги «Бюджетной инициативы граждан» ещё не подведены и будут известны ближе к концу 2018 года.