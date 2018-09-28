В Хакасии открылась выставка декоративно-прикладного творчества

Абакан, , 07:48 — REGNUM Учебный выставочный зал с экспозицией изделий декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества открылся в институте искусств Хакасского государственного университета (ХГУ) им. Н.Ф. Катанова, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

На выставке представлено около 50 экспонатов из фонда, собранного кафедрой декоративно-прикладного искусства (ДПИ) за 20 лет своей деятельности: комплекты народного костюма (русского, хакасского), настенные панно в технике лоскутного шитья, рушники и другие текстильные изделия, наборы традиционных предметов быта, декорированных резьбой, росписью, инкрустацией.

Также в выставочном зале будут проводиться занятия по учебным дисциплинам «Основы выставочной деятельности», «Проектирование музейных экспозиций», а также мастер-классы по техникам и технологиям художественной обработки материалов.

Заведующая кафедрой ДПИ, кандидат педагогических наук Ольга Евусяк выразила надежду, что представленные профили привлекут абитуриентов, которые станут студентами вуза, выставочный фонд будет пополняться и расширяться, постепенно вырастая в настоящий музей декоративно-прикладного творчества и народного быта.

Читайте также: В Хакасском университете установили симуляторы для будущих врачей