Пятница, 28 Сентября 2018 года
08:48:34 МСК

В Хакасии открылась выставка декоративно-прикладного творчества

Общество

На ней представлено пости 50 экспонатов: костюмы, панно, наборы традиционных предметов быта

Абакан, 28 сентября 2018, 07:48 — REGNUM  Учебный выставочный зал с экспозицией изделий декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества открылся в институте искусств Хакасского государственного университета (ХГУ) им. Н.Ф. Катанова, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

На выставке представлено около 50 экспонатов из фонда, собранного кафедрой декоративно-прикладного искусства (ДПИ) за 20 лет своей деятельности: комплекты народного костюма (русского, хакасского), настенные панно в технике лоскутного шитья, рушники и другие текстильные изделия, наборы традиционных предметов быта, декорированных резьбой, росписью, инкрустацией.

Также в выставочном зале будут проводиться занятия по учебным дисциплинам «Основы выставочной деятельности», «Проектирование музейных экспозиций», а также мастер-классы по техникам и технологиям художественной обработки материалов.

Заведующая кафедрой ДПИ, кандидат педагогических наук Ольга Евусяк выразила надежду, что представленные профили привлекут абитуриентов, которые станут студентами вуза, выставочный фонд будет пополняться и расширяться, постепенно вырастая в настоящий музей декоративно-прикладного творчества и народного быта.

Читайте также: В Хакасском университете установили симуляторы для будущих врачей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Художественные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить