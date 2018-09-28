Попечительские советы в образовании Казахстана будут бороться с коррупцией

Астана, , 07:40 — REGNUM Попечительские советы школ Казахстана должны стать одним из рычагов по борьбе с коррупцией в образовании. Об этом заявил руководитель департамента контроля в сфере образования министерства образования и науки по Акмолинской области Серик Алтаев, сообщает 28 сентября агентство «Казинформ».

В рамках воспитания в школьниках антикоррупционной культуры в Кокчетаве состоялась научная конференция «Антикоррупционные инструменты в сфере образования: имплементация и особенности национального законодательства».

Глава департамента отметил, что в настоящее время попечительские советы дублируют работу родительских комитетов или оказывают спонсорскую помощь школам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на заседании комиссии при президенте Казахстана по вопросам противодействия коррупции отмечалось, что наибольшее количество коррупционных преступлений совершается в сфере финансирования образования и земельных отношений.