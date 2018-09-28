Пермский и Шаньдунский университеты запускают программу двойного диплома

Пермь, , 07:36 — REGNUM Студенты Шаньдунского университета (г. Вэйхай, Китай) смогут проходить обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), с этой целью между вузами подписано соглашение о реализации совместной образовательной программы двойного диплома, сообщила пресс-служба Пермского университета.

«Основным направлением совместной образовательной программы является филология. В перспективе рассматривается сотрудничество китайского университета с филологическим, философско-социологическим и факультетом современных иностранных языков и литературы», — говорится в сообщении.

Студенты будут учиться по схеме 1+1+1+1, то есть в целом два года обучения будут проходить в России, а два — в Китае. Отмечается, что для китайских студентов основным требованием для включения в программу стало подтверждение четвёртого уровня владения русским языком по результатам внутренних экзаменов.

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