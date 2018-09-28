В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

Москва, , 07:28 — REGNUM Министерство внутренних дел РФ ввело новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, соответствующий приказ, который вступит в силу 6 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, разрешается ставить на учет автомобиль с электронными паспортами. Правила регистрации транспорта полностью приравнивают электронный ПТС к бумажному, при этом с 1 ноября следующего года использование электронных паспортов станет обязательным для постановки новых автомобилей на учет.

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Вместе с тем менять бумажные ПТС на электронные в обязательном порядке не предусматривается, автовладелец может это сделать по собственному желанию. Отмечается, что в этом случае бумажный ПТС будет считать недействительным.

Кроме того, новые правила предусматривают увеличение в два раза срока хранения регистрационных знаков — со 180 до 360 дней.

Также нововведения значительно упрощают порядок внесения сведений, связанных с заменой двигателя: достаточно представить автомобиль на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя будут внесены в ПТС. Главное, чтобы новый двигатель имел оригинальную заводскую маркировку и был с аналогичными характеристиками, что и предыдущий.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2019 года будет действовать новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которому вводится 10 новых типов номеров.

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