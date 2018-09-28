Один из женихов Бузовой променял ее на два миллиона рублей

Москва, , 07:22 — REGNUM Один из участников реалити-шоу «Замуж за Бузову» покинул программу в обмен на 2 млн рублей. Об этом сообщает официальное сообщество Ольги Бузовой в соцсети «ВКонтакте».

В анонсе шестого выпуска передачи говорится о том, что молодой человек воспользовался правом выбора, которое предоставлено всем участникам реалити-шоу — каждый из мужчин может покинуть программу «Замуж за Бузову» и получить взамен определенную сумму денег, причем размер «компенсации» от серии к серии возрастает. Покинувший программу объяснил свой выбор тем, что должен направить деньги «на доброе дело».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил квартиру замглавврача стоматологической поликлиники №17 Петроградского района Ирины Бузовой — матери телеведущей и экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой.

Читайте также: Мать телеведущей Ольги Бузовой ограбили в Санкт-Петербурге