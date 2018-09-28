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General Electric планирует построить в Казахстане ветровую электростанцию

Общество

Высота башни составит 85 метров, диаметр ротора – 130 метров

Астана, 28 сентября 2018, 07:28 — REGNUM  General Electric построит в Актюбинской области Казахстана 13 ветроэнергетических турбин общей мощностью 48 МВт, сообщает 28 сентября издание InformBuro со ссылкой на президента и главного исполнительного директора GE Renewable Energy Жерома Пекресса.

По его словам, проект ветровой электростанции Бадамш представляет собой первый практический шаг в рамках меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Казахстана и General Electric.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Казахстане действуют 22 ветровые установки. Они находятся в Акмолинской области. О проектах строительства новых ветроэнергетических турбин заявлено также в Мангистауской области.

В Казахстане принята программа, согласно которой до 2050 года 50% электроэнергии в республике должно производиться возобновляемыми источниками электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Акмолинской области Казахстана построят ветровую электростанцию на 50 МВт

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