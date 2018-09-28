Глава села в Якутии отправлен в отставку: не сообщил о доходах

Якутск, , 07:18 — REGNUM Глава муниципального образования «Хаяхсытский наслег» Чурапчинского района Якутии Василий Прудецкий отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Он нарушил Федеральный закон «О противодействии коррупции», не предоставив обязательные сведения о доходах и имуществе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По закону он был обязан представить декларацию о доходах, причём не только своих, но и членов семьи, напомнили в надзорном ведомстве. В адрес собрания депутатов наслега прокуратура внесла представление, по которому представительным органом было принято решение отправить Прудецкого в отставку в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мандатов в Якутии были лишены несколько депутатов сельского и районного уровней. Народные избранники просили освободить их от обязанности отчитываться о доходах, аргументируя это отсутствием дорог и сезонным сообщением: в налоговую ехать далеко и добираться трудно.

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