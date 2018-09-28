Власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве

Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Основателя и гендиректора автопроизводителя Tesla Илона Маска власти США обвинили в мошенничестве. Соответствующий иск против предпринимателя подала комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Bloomberg.

По сведениям агентства, Маска обвиняют из-за нескольких его сообщений в Twitter, в которых бизнесмен заявлял, что намеревается сделать компанию Tesla непубличной и выкупить все ее акции. Также сообщается, что из-за слов предпринимателя на бирже началась путаница, и это нанесло вред инвесторам.

«Когда он делал эти заявления, Маск знал, что возможность перевода компании в разряд непубличных никогда не обсуждалась», — цитирует агентство текст искового заявления SEC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший руководитель американской компании General Motors Боб Лутц заявил о том, что компания Tesla Илона Маска «движется в сторону кладбища». Лутц добавил, что Илон Маск понятия не имеет о том, как следует управлять таким бизнесом.

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