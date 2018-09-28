«Навыки мудрых»: конкурсантов сплотили вера в себя и новые возможности

Красноярск, , 06:45 — REGNUM Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых», состоявшийся в Москве 22 — 23 сентября 2018 года, был призван показать тем людям, которые уже перешагнули за 50 лет, что в этом возрасте жизнь продолжается, причём она может быть очень яркой и интенсивной. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразила призёр конкурса, флорист Елена Ржевская (Красноярский край), получившая золотую медаль.

«Конкурс «Навыки мудрых» проходил в Москве, на ВДНХ. Специально для конкурса была организована площадка под названием «Техноград». Конкурсанты — представители 26 профессий. Обязательное условие — участники должны быть старше 50 лет. Конкурс, на мой взгляд, был призван показать тем людям, которые уже перешагнули за 50 лет, что в этом возрасте жизнь продолжается, причём она может быть очень яркой и интенсивной. И даже можно переобучиться на другую профессию. Ещё до участия в этом конкурсе я выпустила в Красноярске группу от Центра занятости, которую переобучала на новую профессию флориста. 18 человек учились в общей сложности три месяца. В том числе в этой группе были женщины за 50 лет», — рассказала Елена Ржевская.

По её словам, этот конкурс также призван дать людям веру в себя, в свои силы, узнать о новых возможностях, понять, что свои навыки можно и нужно передавать молодёжи:

«Потому что к 50 годам люди уже, как правило, владеют своей профессией от и до. Недаром конкурс называется «Навыки мудрых». Конечно, некоторые волнения среди участников были, несмотря на их внушительный опыт в профессиях. Хотелось занять какое-то призовое место. Но при этом общее настроение у участников было спокойное, уверенное. И мы понимали, что даже если не займём призовые места, всё равно покажем все положительные стороны своей профессии. Примечательно, что конкурс собрал участников практически со всей России».

Собеседница ИА REGNUM также обратила внимание на организацию конкурса:

«Волонтёрами было молодёжное движение, то есть нам удалось пообщаться с современной молодёжью. Это особенная атмосфера. Мне вспомнилась проблема отцов и детей. Она возникает от того, что отцы — родители — не хотят занять позицию детей, современную позицию. Поколение 50+ часто живёт прошлым, а молодёжь — настоящим. Так вот в плане организации конкурса не зря площадка была названа «Техноград». Я увидела там много новых технологий. Они касаются не только флористики. Организационные вопросы решались более быстро и комфортно. Участие в этом конкурсе дало нам такое понимание, что мы идём в ногу со временем, мы — родители — не отстаём от наших детей. И это прекрасное ощущение, мы понимаем, что впереди ещё долгая, насыщенная и интересная жизнь. А лично для меня необходимо быть на одной волне с современной молодёжью ещё и потому, что я воспитываю троих детей, младшим из которых шесть и десять лет».

Напомним, чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+ был проведён в России впервые. Мероприятие прошло на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. По словам организаторов, «Техноград» стал новой городской площадкой для обучения и знакомства с различными профессиями для людей всех возрастов. Здесь было установлено около трёх тысяч единиц современного высокотехнологичного оборудования, аналоги которого используются на действующих предприятиях, а программы обучения были разработаны с учётом реальных требований работодателей.

Чемпионат прошёл по 26 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills. Это электромонтаж, малярные и декоративные работы, ресторанный сервис, технологии моды, флористика, токарные работы на станках с ЧПУ, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, облицовка плиткой, кондитерское дело, ИТ-решения для бизнеса и другие. В мероприятии приняли участие более 130 человек из 26 регионов России, работники более 20 ведущих корпораций и компаний страны.