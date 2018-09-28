Жители Якутии перестанут платить за капремонт: 290 лет дом не простоит

Якутск, , 06:28 — REGNUM В Якутии признали бесполезность сбора средств на капитальный ремонт домов с людей, которые проживают в старых деревянных зданиях. На их восстановление нужно либо собирать в несколько раз больше, либо копить очень долго, было констатировано на заседании совета муниципалитетов республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как было озвучено на мероприятии, с жителей старых «деревяшек» необходимо собирать на капитальный ремонт от 22 до 109 рублей за кв. м. в зависимости от состояния здания или 39 рублей в среднем, однако сейчас эта плата установлена на уровне 3,75 рублей за кв. м. С такой суммой сбора копить на восстановление домов придётся около 290 лет.

«Как мы понимаем дом столько не простоит, — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Данил Саввинов. — Если заимствовать из других домов, он просто не успеет их вернуть обратно. Исходя из длительной окупаемости стоимости проведения капремонта предлагается исключить деревянные дома из региональной программы капремонта, но при этом принять порядок софинансирования поддерживающего ремонта этих домов для сохранения безопасности проживания людей до признания дома аварийным и подлежащим сносу».

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Главы районов республики одобрили такой подход. Многоквартирные деревянные дома Якутии будут исключены из региональной программы капитальных ремонтов, а их жильцы — освобождены от платы за их проведение. На ремонты этих зданий теперь будут выделяться бюджетные субсидии, часть денег в это будут вкладывать муниципалитеты. Как предполагается, такая система финансирования позволит поддерживать их заинтересованность в контроле качества таких ремонтов.

Как сообщало ИА REGNUM, по количеству ветхого жилья Якутия занимает первое место в России. По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Натальи Чукавиной, половину аварийного жилищного фонда республики составляют деревянные дома, в которых живут 125 тыс. человек. Огромное количество таких домов — целые микрорайоны — находится в столице республики Якутске. В большинстве этих зданий нет канализации, туалет — на улице.

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