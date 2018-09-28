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Слишком мало и много. Глава украинского завода и его жена удивили доходами

Общество

Директор завода «Маяк» в своей электронной декларации за 2017 год указал, что на основном месте работы получил 7 200 гривен за год

Киев, 28 сентября 2018, 05:26 — REGNUM  Декларация о доходах директора украинского завода «Молотов» Владимира Гаврилова вызвала подозрение своим неправдоподобием, сообщает украинская журналистка Ольга Омельянчук в Facebook.

По словам журналистки, Гаврилов в декларации о доходах за 2017 год указал зарплату на заводе размером 7 200 гривен.

«Я перепроверила десять раз — эта же цифра указана в электронной декларации его супруги Лидии Гавриловой, главы государственной аудиторской службы, которой, кстати, в январе 2018 года детективы национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных», — отметила Омельянчук.

Уточняется, что Гаврилова, согласно декларации, в 2017 году получила зарплату в размере 875 056 гривен.

Напомним, завод «Маяк» производит минометы «Молот» для ВСУ. «Молот», вопреки заявлениям украинских СМИ, является не новым оружием, а ухудшенной копией советского 120-мм миномета «Сани».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что «Маяк» ни разу не проводил гарантийного обслуживания и ремонта оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Изготовитель злополучных миномётов «Молот» отказал ВСУ в их обслуживании

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