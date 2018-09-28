Конституционный суд Румынии признал однополые отношения «семьей»

Бухарест, , 00:03 — REGNUM Конституционный суд Румынии вынес постановление о признании однополых пар «семьями», сообщается в официальном тексте судебного решения, опубликованного 27 сентября.

Поясняется, что гомосексуалисты имеют право проживать на территории Румынии, если хотя бы один из них имеет гражданство Евросоюза.

«Отношения между парой из людей одного пола, относятся к сфере «частной жизни», а также к сфере «семейной жизни», как и отношения между гетеросексуальной парой», — указано в мотивационной части решения Конституционного суда Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября сенат Румынии проголосовал за проведение референдума по вопросу о внесении в Конституцию страны определения брака как «союза между мужчиной и женщиной».

В настоящий момент законодательство Румынии рассматривает брак как союз двух «супругов», что дает основания сторонникам гомосексуальных отношений требовать признания их сожительства как семейных отношений.

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