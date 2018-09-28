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«Мы признаёт только каноническую УПЦ» — Александрийский патриарх

Общество

Священник призвал к единству православия

«Мы признаёт только каноническую УПЦ» — Александрийский патриарх
Иллюстрация: Kremlin.ru
Феодор II

Одесса, Украина, 28 сентября 2018, 00:04 — REGNUM  Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II обратился к верующим Украинской православной церкви (УПЦ) с призывом оставаться верными православной вере и пребывать в канонической церкви, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ 27 сентября на официальном сайте.

Патриарх совершил молебен о единстве православия на Украине в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а затем обратился к верующим:

«Глава канонической церкви на Украине — это наш блаженнейший митрополит Онуфрий, благословенная Богом человек и настоящий монах», — заявил священник.

Феодор II также рассказал о своём визите к главе Польской православной церкви:

«С блаженнейшим митрополитом Саввой подписали один документ, что мы находимся вместе с канонической Православной Церковью в Украине».

Напомним, МИД Украины сообщил, что глава православной церкви Кипра Хрисостомос II поддержал инициативу Константинополя о предоставлении автокефалии украинской православной церкви на Украине.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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