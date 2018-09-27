От ребенка, рождённого в петербургском метро, отказалась мать

Санкт-Петербург, , 23:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге мать отказался от своего ребенка, который был рожден на станции метрополитена «Технологический институт». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на станции метрополитена «Технологический институт» родился мальчик. Первую помощь роженице оказали сотрудники метрополитена. Он стал первым ребенком, рожденным в Санкт-Петербургском метрополитене.

«Рождение под землёй — это не единственное испытание, которое придётся пройти новорождённому. Как стало известно уполномоченному, мама ребёнка приняла решение отказаться от своего сына», — сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

Свое решение мать объяснила жизненными обстоятельствами и сложностями со здоровьем. Известно, что у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

Ребенок уже был выписан из родильного дома и помещен в одну из городских больниц. В ближайшее время будет решен вопрос о его семейном устройстве.