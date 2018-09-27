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Румыния назначила консулом в Черновцы специалиста по имущественным делам

Общество

Это может стать первым шагом к возврату румынской собственности

Румыния назначила консулом в Черновцы специалиста по имущественным делам

Бухарест, 27 сентября 2018, 23:19 — REGNUM  Генеральным консулом Румынии в Черновцах назначена Ирина-Лоредана Стэнкулеску, сообщило 26 сентября украинское издание Zik со ссылкой на румынские СМИ.

По данным журналистов, новый консул является адвокатом с многолетним стажем.

«В частности, госпожа Стэнкулеску специализируется на имущественных вопросах, то есть Румыния явно собирается перевести вопрос реституции в практическую плоскость», — прокомментировал назначение политолог Олег Хавич.

Напомним, Черновцы находятся на территории Северной Буковины, которая с 1918 по 1940 год входила в состав Румынии.

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